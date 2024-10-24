Собянин: в пойме реки Яуза создан самый большой линейный парк Европы

«Парк Яуза» — особо охраняемая природная территория, забота о сохранении биоразнообразия — одна из ключевых задач. Длина эколого-просветительского маршрута составляет более 16 км. Экотропа приподнята над землей, и таким образом люди не мешают росту цветов и трав, не тревожат обитающих в парке животных и могут понаблюдать за ними в естественной среде обитания. В особо живописных местах пойм рек Яузы и Чермянки размещены видовые площадки, где можно расположиться на шезлонгах, лавочках или качелях. В парке работает инновационный экоцентр «Яуза», аналогов которому нет в Москве. В нем рассказывают об экологических профессиях будущего.