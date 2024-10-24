Собянин: в пойме реки Яуза создан самый большой линейный парк Европы

«Проект — один из самых больших, это обустройство поймы Яузы. [В пойме реки создан] самый большой [парк] в Европе протяженностью 20 км, огромная территория. С 2016 года мы занимались этапами [благоустройства]. Особая охраняемая природная территория, надо [было] аккуратно делать, чтобы не повредить природу. Такая большая работа закончена», — сказал Собянин в ходе общения с жителями столицы в четверг.
«Огромное количество людей гуляют, наслаждаются природой, спортом занимаются. Вокруг Яузы больше 1 млн человек живет и приезжают в парк», — добавил мэр.
Кроме того, по информации пресс-службы столичной мэрии, в текущем году обновили более 20 км гранитных набережных в нижнем течении Яузы до впадения в Москву-реку.
Яуза — вторая «большая» река Москвы, протекающая в северо-восточной и центральной частях города. Общая длина — 48 км, в том числе порядка 28 км в границах города.
Верхнее течение Яузы от МКАД до набережной Ганнушкина представляет собой зеленую речную пойму. В 30-е годы прошлого века нижнее течение до впадения в Москву-реку было оформлено гранитными набережными. В 2016 — 2024 годах по решению Собянина было проведено комплексное благоустройство верхнего течения реки — порядка 360 га зеленых территорий в поймах Яузы и ее притока реки Чермянки, а также ряда прилегающих объектов.
О «Парке Яуза»
«Парк Яуза» в настоящее время представляет собой единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ. Более 40 км благоустроенных променадов и транзитных троп приглашают гостей к прогулкам по живописным местам парка, а также кратчайшим путем связывают жилые районы по обоим берегам реки.
Для любителей активного отдыха в парке обустроены порядка 20 км беговых и 17 км велодорожек, а также свыше 100 спортивных площадок. Созданы полноценные спортивные кластеры со скейтпарками, памп-треками, площадками для командных видов спорта, зонами для воркаута и силовыми тренажерами. В «Парке Яуза» впервые открыта площадка воркаута в стиле «Русский ниндзя». Также в парке расположен дерт-трек — специализированная трасса с земляными холмами-препятствиями для катания на BMX или горных велосипедах.
«Парк Яуза» — особо охраняемая природная территория, забота о сохранении биоразнообразия — одна из ключевых задач. Длина эколого-просветительского маршрута составляет более 16 км. Экотропа приподнята над землей, и таким образом люди не мешают росту цветов и трав, не тревожат обитающих в парке животных и могут понаблюдать за ними в естественной среде обитания. В особо живописных местах пойм рек Яузы и Чермянки размещены видовые площадки, где можно расположиться на шезлонгах, лавочках или качелях. В парке работает инновационный экоцентр «Яуза», аналогов которому нет в Москве. В нем рассказывают об экологических профессиях будущего.