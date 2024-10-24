Новый пилотируемый космический корабль будет садиться в Амурской области

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль нового поколения (ПТК НП) будет совершать посадку вблизи населенного пункта Ближний Сахалин Амурской области. Об этом в интервью изданию «Pro Космос» сообщил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Николай Нестечук.
«Рассмотренные новые трассы спуска возвращаемого аппарата (ВА) позволили выбрать новую точку приземления рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Выбранная точка приземления возвращаемого аппарата обеспечивает спуск как по траектории с МКС, так и по траектории с РОС (Российской орбитальной станции — прим. ТАСС). Новый район посадки ВА ПТК получил обозначение № 1 “Ближний Сахалин” по наименованию населенного пункта, вблизи которого он расположен», — заявил Нестечук. По его словам, площадку планируется завершить в 2027 году.
Глава ЦЭНКИ добавил, что резервная площадка не предусмотрена, так как бортовая аппаратура нового корабля позволит совершать посадку с высокой точностью. При этом районы для посадки в случае нештатной ситуации перед стартом или во время пуска на стартовом комплексе уже определяются.