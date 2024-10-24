Новый пилотируемый космический корабль будет садиться в Амурской области

«Рассмотренные новые трассы спуска возвращаемого аппарата (ВА) позволили выбрать новую точку приземления рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Выбранная точка приземления возвращаемого аппарата обеспечивает спуск как по траектории с МКС, так и по траектории с РОС (Российской орбитальной станции — прим. ТАСС). Новый район посадки ВА ПТК получил обозначение № 1 “Ближний Сахалин” по наименованию населенного пункта, вблизи которого он расположен», — заявил Нестечук. По его словам, площадку планируется завершить в 2027 году.