Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 7 ноября в Беларуси

В Беларуси сбор подписей за выдвижение в кандидаты в президенты начнется 7 ноября, пишет БелТА.
Как рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко, 24 октября Центральной избирательной комиссий был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов в 2025 году. Позднее календарный план опубликуют на сайте ЦИК.
И согласно этому календарному плану, не позднее 31 октября должны быть предоставлены в органы образующие территориальные комиссии документы о выдвижении представителей в их состав.
При этом документы о регистрации инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов в президенты должны быть поданы не позднее 1 ноября, а уже с 7 ноября стартует сбор подписей.
— 7 ноября начнется процесс сбора подписей. Он продлится по 6 декабря, — прокомментировал Карпенко.
Также бюджет выделит 52 миллиона 855 тысяч на проведение президентских выборов в Беларуси.
Еще ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси. Ранее глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента.