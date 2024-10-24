Дина Газалиева: Мне кажется, чак-чак сейчас «порвет весь мир»

«Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис Татарстана — прим. Т-и) — лучший пиарщик мира. Мне кажется, чак-чак вообще порвет сейчас вообще все тестовые какие-то рейтинги. В Москве его и так очень любят, я это точно знаю. Мы всегда его в гостинец покупаем. Но сейчас я уверена: надо прямо грузовиками везти, и самый свежий будут разбирать, иностранцы в том числе», — заявила ведущая «Татар-информу».