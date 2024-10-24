«Не жилье и не фудмолл». Что может появиться на месте Софийской овощебазы, которая переехала в Петро-Славянку?

В списке УРВИ там: объекты культурно-досуговой деятельности, разнообразные объекты торговли (ТРК, ТРЦ, ТК), общепит, автомойки, спорткоплексы и гостиничное обслуживание. Это означает, что в теории строить апартаменты или многофункциональные комплексы, в составе которых будут апартаменты, в этом месте можно. Но если в проекте будут апарты или гостиницы, сначала он должен пройти согласование Градостроительной комиссии, которая, в том числе, следит и за тем, чтобы в городе не появлялось не обеспеченное «социалкой» жилье.