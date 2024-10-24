Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один современный китайский автобус вышел на дороги Ленобласти

Транспорт был закуплен для нужд Подпорожского района. Автобус будет использоваться в экскурсиях для школьников и в трансфере спортсменов к месту проведения соревнований.

Источник: Комитет по транспорту Ленобласть/ Коллаж ivbg.ru

Подпорожский район Ленинградской области приобрел новый автобус китайской компании Yutong.

Как поделились в региональном Комитете по транспорту, автобус будет доставлять спортсменов к месту соревнований, а также использоваться для проведения детских экскурсий.

Причем это не первый автобус компании Yutong, работающий на территории района. Ранее на маршрут № 86, связывающий Лодейное Поле и Подпорожье, вышел еще один комфортабельный транспорт концерна.

Это современный подвижной состав, оборудованный кондиционерами, средствами безналичной оплаты проезда, системами безопасности, — отметили в комитете.