Еще один современный китайский автобус вышел на дороги Ленобласти

Подпорожский район Ленинградской области приобрел новый автобус китайской компании Yutong.
Как поделились в региональном Комитете по транспорту, автобус будет доставлять спортсменов к месту соревнований, а также использоваться для проведения детских экскурсий.
Причем это не первый автобус компании Yutong, работающий на территории района. Ранее на маршрут № 86, связывающий Лодейное Поле и Подпорожье, вышел еще один комфортабельный транспорт концерна.
Это современный подвижной состав, оборудованный кондиционерами, средствами безналичной оплаты проезда, системами безопасности, — отметили в комитете.