Губернатор Иркутской области выступил в Совете Федерации РФ

В такой перечень вошло несколько городов из Иркутской области: Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Тулун, Нижнеудинск, Байкальск, Усть-Кут. В своем докладе губернатор предложил включить в список Братск, Тайшет и Бодайбо, поскольку в этих населенных пунктах сосредоточены промышленные и логистические центры. Кроме того, Игорь Кобзев предложил добавить в список основных направлений развития Сибирского федерального округа такие отрасли, как машиностроение и нефтегазохимический профиль, ведь в нашем регионе реализуются масштабные проекты именно в этих сферах. Кроме того, прозвучало предложение включить Приангарье в число регионов, где будет уделяться особое внимание развитию туристической отрасли.