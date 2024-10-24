Губернатор Иркутской области выступил в Совете Федерации РФ

В Совете Федерации РФ прошли парламентские слушания, посвященные Стратегии пространственного развития России до 2030 года — такой документ готовится к принятию. В мероприятии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Глава Приангарья отметил важные для Приангарья направления, которые нашли отражение в Стратегии. Прежде всего они касаются развития железнодорожного сообщения, энергетической и экологической безопасности, а также определения населенных пунктов, которые станут опорными точками в развитии регионов и экономики страны в целом.
В такой перечень вошло несколько городов из Иркутской области: Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Тулун, Нижнеудинск, Байкальск, Усть-Кут. В своем докладе губернатор предложил включить в список Братск, Тайшет и Бодайбо, поскольку в этих населенных пунктах сосредоточены промышленные и логистические центры. Кроме того, Игорь Кобзев предложил добавить в список основных направлений развития Сибирского федерального округа такие отрасли, как машиностроение и нефтегазохимический профиль, ведь в нашем регионе реализуются масштабные проекты именно в этих сферах. Кроме того, прозвучало предложение включить Приангарье в число регионов, где будет уделяться особое внимание развитию туристической отрасли.
— Иркутская область видит огромные перспективы в реализации Стратегии пространственного развития России и готова активно участвовать в этом процессе, — подчеркнул Игорь Кобзев.