Из Башкирии направили новый гуманитарный конвой для бойцов СВО и жителей Курской области

Сегодня, 24 октября, из Уфы для мобилизованных и добровольцев из Башкирии, а также для жителей Курской области отправили 136-й гуманитарный конвой. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
Помощь военнослужащим и гражданским включает в себя 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежду, средства личной гигиены, питьевую воду и продукты питания. Кроме того, бойцам везут посылки от родни.
Еще в зону СВО отправили новую партию беспилотников республиканского производства и средства радиоэлектронной борьбы.
В своей публикации Хабиров отметил, что в формировании гумконвоев традиционно приняла участие вся Башкирии.
— Госорганы и общественные организации, близкие бойцов и неравнодушные жители. Верим, что все это поможет нашим воинам успешно выполнять боевые задачи, — заявил глава республики.
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