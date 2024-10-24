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Из Башкирии направили новый гуманитарный конвой для бойцов СВО и жителей Курской области

Из Уфы отправили 136 гумконвой в зону СВО и Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 октября, из Уфы для мобилизованных и добровольцев из Башкирии, а также для жителей Курской области отправили 136-й гуманитарный конвой. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Помощь военнослужащим и гражданским включает в себя 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежду, средства личной гигиены, питьевую воду и продукты питания. Кроме того, бойцам везут посылки от родни.

Еще в зону СВО отправили новую партию беспилотников республиканского производства и средства радиоэлектронной борьбы.

В своей публикации Хабиров отметил, что в формировании гумконвоев традиционно приняла участие вся Башкирии.

— Госорганы и общественные организации, близкие бойцов и неравнодушные жители. Верим, что все это поможет нашим воинам успешно выполнять боевые задачи, — заявил глава республики.

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