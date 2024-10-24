Показываем, как будет выглядеть набережная реки Охты

По всему пространству проложат пешеходные дорожки. Специалисты обустроят места для тихого отдыха, качели и смотровые площадки у воды. На набережной установят современное освещение и камеры видеонаблюдения. Предусмотрено и место для установки общественного туалета. На набережной реки Охты появятся зона уличного спорта с тренажерами для воркаута, теннисный стол под навесом, два стола для игры в шахматы и скалодром. Также здесь разместят площадки для стритбола и баскетбола.