Сильный ветер обрушится на Воронеж и область

Ранее воронежские синоптики также пообещали похолодание и дожди к концу рабочей недели. В некоторых населенных пунктах температура опуститься до +6 градусов. Суббота также будет дождливой. Более того, в ночь с 25 на 26 октября в Воронежскую область могут прийти заморозки. В Воронеже, впрочем, пока обойдется без минусовых значений.