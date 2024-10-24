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Сильный ветер обрушится на Воронеж и область

Непогода придет в регион вслед за коротким «бабьим» летом. Ближайшее время в регионе будут дуть сильные ветры. Согласно прогностической карте российского гидрометцентра, порывы до 17 метров в секунду ожидаются с 9 часов утра пятницы. Непогода сохранится до вечера 25 октября.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 64% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

Ранее воронежские синоптики также пообещали похолодание и дожди к концу рабочей недели. В некоторых населенных пунктах температура опуститься до +6 градусов. Суббота также будет дождливой. Более того, в ночь с 25 на 26 октября в Воронежскую область могут прийти заморозки. В Воронеже, впрочем, пока обойдется без минусовых значений.