Ранее воронежские синоптики также пообещали похолодание и дожди к концу рабочей недели. В некоторых населенных пунктах температура опуститься до +6 градусов. Суббота также будет дождливой. Более того, в ночь с 25 на 26 октября в Воронежскую область могут прийти заморозки. В Воронеже, впрочем, пока обойдется без минусовых значений.
Сильный ветер обрушится на Воронеж и область
Непогода придет в регион вслед за коротким «бабьим» летом. Ближайшее время в регионе будут дуть сильные ветры. Согласно прогностической карте российского гидрометцентра, порывы до 17 метров в секунду ожидаются с 9 часов утра пятницы. Непогода сохранится до вечера 25 октября.