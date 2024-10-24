Крестьянский мальчик, ставший отцом «Сатаны»: кем был один из самых засекреченных конструкторов СССР Михаил Янгель

— Безусловно, для меня фамилия Янгель — это большая ответственность, поскольку мысли о том, что нужно соответствовать, никогда не покидают. Очень хочется, чтобы дедушка гордился мной. Я гуманитарий, в отличие от бабушки и дедушки, родителей, тети, братьев, поэтому мне сложно в полной мере осознать масштаб конструкторской мысли Михаила Кузьмича, но факты, что называется, говорят сами за себя. Мне кажется, он значительно опередил время и сделал все, чтобы созданные им ракеты продолжали стоять на боевом дежурстве несколько десятилетий даже после его смерти. Минометный старт (когда ракета весом в 200 тонн подбрасывается из шахты, как мячик), разделяющиеся боеголовки, использование высококипящих компонентов топлива — это все его гениальные идеи, в которые в свое время многие не верили, даже его ближайшие соратники и подчиненные. Но дедушка верил в свои идеи, доказывал их, зачастую ценой своего здоровья. Он был личностью глобального масштаба, всю жизнь мыслил и работал исключительно в интересах государства.