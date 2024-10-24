Крестьянский мальчик, ставший отцом «Сатаны»: кем был один из самых засекреченных конструкторов СССР Михаил Янгель

Сегодня именем Михаила Янгеля называют школы, музеи, улицы, поселки и даже целые астероиды, но сам ученый собственной славы не застал. Вся его жизнь и труды были помечены грифом «секретно». Только после смерти выдающегося конструктора мир узнал, кто дал основу ядерного щита СССР и помог предотвратить третью мировую войну.
На Западе Михаил Янгель известен как создатель самой мощной баллистической ракеты в мире, которую в страхе прозвали «Сатаной». Его передовые разработки до сих пор стоят на вооружении России. Дома же он был заботливым отцом и внимательным мужем. В любви супруге Ирине признавался через математическое выражение — силу привязанности к ней академик вывел через интеграл.
О взлетах и падениях уникального советского ученого — в материале КП-Иркутск.
ДЕТСТВО КОНСТРУКТОРА МИХАИЛА ЯНГЕЛЯ.
Биография будущего покорителя космоса берет начало в деревушке Зырянова в Иркутской области. Ныне такой уже не существует — ее затопило после строительства очередной ГЭС. К слову, дом, в котором родился и рос маленький Миша, уцелел. Его перевезли в поселок Березняки и сделали музеем.
— Я дважды была на родине дедушки. Была в его доме, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск внучка Михаила Янгеля Анна. — У меня до сих пор в голове не укладывается, как дедушка, рожденный в сибирской глуши, от которой до Москвы было два месяца пути, стал ученым, чьи гениальные идеи актуальны по сей день. Ответ, наверное, парадоксально прост: Михаил Кузьмич был гением, хотя сам себя таковым не считал.
Анна Янгель в доме дедушки в поселке Березняки. Фото: предоставлено Анной Янгель.
Всего в семье Янгель было 12 ребятишек. Михаил родился пятым по счету 25 октября 1911 года. Чтобы всех обеспечить, родители работали в колхозе. Что говорится, звезд с неба не хватали. Но одному из их сыновей все же удалось перебраться в столицу. Вслед за ним, окончив школу, рванул 15-летний Михаил. Так, он поступил в училище при текстильной фабрике в Подмосковье и туда же устроился рабочим. Талант и старательность приезжего крестьянского парня не могли не заметить преподаватели. В 1931 году по путевке его отправляют на специальность «Самолетостроение» в Московский авиационный институт, а в 37-м Михаилу вручили диплом. Как полагается, в красной обложке.
Следующие десять лет Янгель посвятил авиации, в том числе и военной. Свои упорство и настойчивость в любом деле объяснял так:
«У меня сибирский характер».
«ТЮЛЬПАНЫ С КОСМОДРОМА».
Первую встречу будущих супругов, кроме как судьбоносной, никак не назовешь. В 1935 году первокурсница МАИ Ирина Стражева пришла становиться на комсомольский учет, но ее билет принимать отказались. Мол, из-за помарки. Девушку отправили в прежний райком, но та стояла на своем: «немного расплылись чернила, разве это ошибка?». Тогда за решением вопроса ее направили к секретарю, темноволосому крепкому красавцу с иностранной по звучанию фамилией.
«Решит вопрос положительно — значит, хороший парень, не бюрократ», — загадала тогда студентка. В своей книге, посвященной мужу, она писала, что сразу заметила его неравнодушный взгляд.
«Помарка говоришь? А, по-моему, просто небрежно промокнули. Нечего из-за такой мелочи в райком посылать, да еще и первокурсницу», — улыбнулся тот в ответ.
Позже их нередко сталкивали друг с другом коридоры института. Молодые люди долгое время оставались друзьями, пока все не изменил Новый 1938 год. Михаил пригласил Ирину на празднование и сообщил, что на полгода улетает по работе в США.
«Радовался поездке. А вот увидел тебя сегодня и, право, готов отказаться», — неожиданно признался молодой инженер. Провожая Ирину домой утром 1 января, он услышал от нее заветные слова:
«Ты можешь спокойно ехать, Миша, я буду тебя ждать».
Так началась их совместная история.
Ирина Стражева была для Янгеля не только любовью всей жизни, но верным другом и поддержкой. Фото: предоставлено Анной Янгель.
В мае 1939 года пара сыграла свадьбу, но разлучаться влюбленным приходилось не реже. Ирина понимала, что таковы реалии супруги ученого. Даже после рождения дочки Люси и сына Саши Янгель продолжал писать ей чувственные письма. Так, однажды он вывел формулу любви:
"Сила моего влечения к тебе (обозначим ее буквой Ф) пропорциональна моей любви (Л) с некоторым коэффициентом (х), который является переменной величиной и зависит от времени разлуки с тобой. Если сделать некоторое допущение, приняв мою любовь к тебе за величину постоянную (в действительности, она все время возрастает), то можно написать выражение:
Та самая формула любви Михаила Янгеля к жене Ирине Стражевой. Фото: предоставлено Анной Янгель.
Для четырнадцатидневной разлуки (n=14) получим, что интеграл Ф=98Л, для шестнадцатидневной интеграл Ф=128Л".
А, работая, на Байконуре, помимо подарков к праздникам, высылал жене тюльпаны, которые росли на территории космодрома в изобилии.
Янгель всегда стремился домой — к жене и детям. На фото конструктор с женой Ириной и сыном Александром. Фото: предоставлено Анной Янгель.
Стоит отметить, что Ирина Стражева всю сознательную жизнь занималась научно-педагогической работой в области динамики полета. В 1956 году Министерство высшего образования СССР командировало ее в качестве советского специалиста в Пекинский авиационный институт. Также она была преподавателем Ван Юнчжи, главного конструктора первого в Китае пилотируемого корабля Шэньчжоу-5 и Шэньчжоу-6.
К слову, дети ученых Янгелей пошли по их стопам и тоже поступили в Московский авиационный институт. В шутку друзья их называли «авиационно-космической семьей из племени маи-тян».
Михаил Кузьмич с сыном Сашей. Любимым занятием академика была рыбалка, но даже в это время он думал о работе. Фото: предоставлено Анной Янгель. ОТЕЦ «САТАНЫ».
«Мы делаем ракеты, как сосиски», — заявил однажды Никита Хрущёв с трибуны сессии ООН. И это было отнюдь не красным словцом ради бахвальства. Под руководством главного конструктора Михаила Янгеля выпуск боевых ракет, способных ударить «за бугром», было налажен серийно.
Но за успехи приходилось чем-то платить. Черным днем в памяти конструктора и истории СССР навсегда осталось 24 октября 1960 года. В тот день на Байконуре готовили к старту межконтинентальную баллистическую ракету Р-16. Эта разработка должна была стать ответом ядерной угрозе со стороны США. До запуска оставалась пара минут, когда зампредседателя госкомиссии Александр Мрыкин, ученый-механик Георгий Петров и Михаил Янгель решили покурить. Все нервничали. Они отошли на 100 метров от пускового устройства, в бункер, что спасло им жизнь. Произошел мощный взрыв. Огненный смерч пожирал все на своем пути. Янгель вместе с товарищами бросился на помощь тем, кто вырывался из пламени. Спасли трех солдат. Всего погибли 76 человек, пострадали — 125.
Из-за переживаний и неимения рядом близких конструктор работал на износ и много курил. Но это не помогало ему перестать принимать неудачи близко к сердцу, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. Но даже четыре инфаркта не помешали ему перестать трудиться на благо страны.
Главное детище Михаила Янгеля — тот самый ракетный комплекс Р-36М. Он же «Сатана», «Черная смерть» или «Атомный дьявол», занесенный в книгу рекордов Гинесса. 200 тонн неуязвимого грозного оружия с разделяющимися боеголовками внушали ужас в любого противника. Ни раньше, ни сейчас ни одно государство так и не смогло повторить то, что создал сибирский ученый.
В 1960-м Михаила Янгеля спасла случайность. Во время взрыва во время старта ракеты он вместе с товарищами решил покурить. Фото: предоставлено Анной Янгель. ПЯТЫЙ ИНФАРКТ.
… и последний в жизни Михаила Кузьмича произошел в день его рождения. Он приехал в министерство обороны, где его поздравляли коллеги и друзья. Пришло много людей. По словам родных, тогда он впервые за долго время почувствовал себя счастливым. Однако про работу все равно не забывал: каждому подсказывал, что и как стоит усовершенствовать. Радость от осознания, что он не забыт, сыграла с ученым злую шутку. Покоритель космоса прожил яркие, но несправедливо короткие 60 лет.
Внучка Михаила Кузьмича Анна Янгель, дипломат и поэтесса, часто принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти деда. Одним из таких в ее жизни было открытие в Москве станции метро «улица академика Янгеля».
— Безусловно, для меня фамилия Янгель — это большая ответственность, поскольку мысли о том, что нужно соответствовать, никогда не покидают. Очень хочется, чтобы дедушка гордился мной. Я гуманитарий, в отличие от бабушки и дедушки, родителей, тети, братьев, поэтому мне сложно в полной мере осознать масштаб конструкторской мысли Михаила Кузьмича, но факты, что называется, говорят сами за себя. Мне кажется, он значительно опередил время и сделал все, чтобы созданные им ракеты продолжали стоять на боевом дежурстве несколько десятилетий даже после его смерти. Минометный старт (когда ракета весом в 200 тонн подбрасывается из шахты, как мячик), разделяющиеся боеголовки, использование высококипящих компонентов топлива — это все его гениальные идеи, в которые в свое время многие не верили, даже его ближайшие соратники и подчиненные. Но дедушка верил в свои идеи, доказывал их, зачастую ценой своего здоровья. Он был личностью глобального масштаба, всю жизнь мыслил и работал исключительно в интересах государства.