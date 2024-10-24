Капремонт стадиона «Дружба» подходит к концу в поселке Бохан

В поселке Бохан Иркутской области подходит к концу капитальный ремонт стадиона «Дружба». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, спортивный объект уже готов на 87%. Работы должны завершиться до конца 2024 года. Уже окрашены трибуны, проведено озеленение и обустроенное отведение воды. Также был установлен железный забор вокруг территории, уличное освещение и тротуары.