Капремонт стадиона «Дружба» подходит к концу в поселке Бохан

В поселке Бохан Иркутской области подходит к концу капитальный ремонт стадиона «Дружба». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, спортивный объект уже готов на 87%. Работы должны завершиться до конца 2024 года. Уже окрашены трибуны, проведено озеленение и обустроенное отведение воды. Также был установлен железный забор вокруг территории, уличное освещение и тротуары.
— Сегодня на стадионе «Дружба» ведутся работы по укладке искусственного покрытия футбольного поля. Подрядчику осталось выполнить укладку резинового покрытия на беговых дорожках и в спортивных зонах, — сообщил осуществляющий полномочия министра строительства региона Алексей Емелюков.
Также на спортобъекте появятся тренажеры и специальное оборудование. Площадки для занятий скейтбордом и игр с мячом. Кроме того, на стадионе возведут три трибуны на 96 мест.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области до 2036 года планируют реализовать 25 проектов комплексного развития территорий. Часть из них затронет северные районы.