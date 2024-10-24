Карди Би отменила выступление на фестивале из-за госпитализации

«Мое сердце разрывается от того, что я не увижу своих поклонников в эти выходные, я действительно хотела бы быть там. Bardi Gang — спасибо за понимание, и я скоро вернусь, став лучше и сильнее. Не волнуйтесь. Люблю вас всех», — написала Карди Би в своем сообщении.