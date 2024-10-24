Нападающего ФК «Ростов» Роналдо признали лучшим игроком сентября

Нападающий ФК «Ростов» Сезар Соарес дос Сантос Роналдо оказался лучшим игроком сентября. Об этом сообщает пресс-служба донского футбольного клуба.
— Рони получил свои награды от нашего официального партнера. Поздравляем и ждем еще больше ярких действий на поле, — говорится на сайте ФК «Ростов».
Судя по статистике, за 10 игр сезона 2024/25 Роналдо забил пять голов (в рамках РПЛ и Кубка России). Напомним, футболист — воспитанник «Сан-Каэтано», до перехода в ростовский клуб он около полутора лет играл за болгарский «Левски».