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Нападающего ФК «Ростов» Роналдо признали лучшим игроком сентября

В ФК «Ростов» назвали лучшего игрока сентября.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий ФК «Ростов» Сезар Соарес дос Сантос Роналдо оказался лучшим игроком сентября. Об этом сообщает пресс-служба донского футбольного клуба.

— Рони получил свои награды от нашего официального партнера. Поздравляем и ждем еще больше ярких действий на поле, — говорится на сайте ФК «Ростов».

Судя по статистике, за 10 игр сезона 2024/25 Роналдо забил пять голов (в рамках РПЛ и Кубка России). Напомним, футболист — воспитанник «Сан-Каэтано», до перехода в ростовский клуб он около полутора лет играл за болгарский «Левски».