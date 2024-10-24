Капитан омского «Авангарда» записал видеообращение к болельщикам

«Поверьте, мы стараемся. Да, не не все получается, сейчас очень тяжелый период для команды. Отговорок мы не ищем, и ради себя, и ради вас, и ради прекрасной арены мы будем стараться выходить из этой ситуации, другого выхода у нас не остается», — сказал Шарипзянов.