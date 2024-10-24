Капитан омского «Авангарда» записал видеообращение к болельщикам

После очередного поражения омской хоккейной команды лидер «Авангарда» Дамир Шарипзянов записал видеообращение к болельщикам. Ролик появился на официальном ТГ-канале хоккейного клуба.
«Поверьте, мы стараемся. Да, не не все получается, сейчас очень тяжелый период для команды. Отговорок мы не ищем, и ради себя, и ради вас, и ради прекрасной арены мы будем стараться выходить из этой ситуации, другого выхода у нас не остается», — сказал Шарипзянов.
Также капитан «Авангарда» тепло поблагодарил болельщиков за поддержку команды. Со своей стороны омичи выразили надежду, что омские «ястребы» еще смогут расправить крылья.
Напомним, вчера омский «Авангард» проиграл челябинскому трактору со счетом 3:4.