Минтруда сообщило о длинных выходных в Беларуси с 7 ноября.
Белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.
Белорусов ждут длинные выходные в ноябре, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Ранее «Комсомолка» уже предупреждала о том, что длинные выходные будут в Беларуси в ноябре 2024 года.
А сейчас в Минтруда уточнили, как белорусы будут работать и отдыхать в ноябре. Так, на четверг, 7 ноября, выпадает День Октябрьской революции, который в Беларуси является официальным выходным днем.
После 7 ноября рабочую пятницу, 8 ноября, переносят на субботу, 16 ноября. Поэтому 8 ноября белорусы так же не будут работать. В итоге у белорусов получатся длинные ноябрьские выходные протяженностью в четыре дня: 7,8,9 и 10 ноября включительно.
Как заметили в Минтруда, в производственном календаре в ноябре у белорусов получается 25 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе, или 20 рабочих дней при «пятидневке».
При 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит 159 и 164 часа для пятидневной и шестидневной рабочей недели, соответственно.
Еще в Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей.
Кстати, недавно в правительстве сказали, что зарплата белорусов будет 2416 рублей в 2025 году.
Тем временем ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025.