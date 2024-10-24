Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам рассказали, когда выпадет первый снег

В среднем выпадение первых снежных осадков в регионе происходит 2—3 ноября.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 64% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: АиФ Воронеж

Синоптики напомнили жителям Воронежской области, что выпадение первых снежных осадков в регионе в среднем происходит 2—3 ноября. Согласно прогнозам, первый снег в 2024 году пойдет в эти сроки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Напомним, что самой ранней датой выпадения снега в регионе было 6 октября, а самой поздней — 25 ноября. В 2023 году первый снег в Воронежской области выпал 9 октября в Панинском районе.

Как правило, первые выпавшие осадки не сразу образуют устойчивый снежный покров — в среднем в регионе он выпадает 13 декабря. Самый ранний случай наблюдался 9 ноября, а самый поздний — 16 января.

Кроме того, стало известно, что в последние выходные октября в Воронежской области ожидаются заморозки. В ночь на субботу, 26 октября, в регионе будет от −1 до +4 градусов.