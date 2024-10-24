Воронежцам рассказали, когда выпадет первый снег

Синоптики напомнили жителям Воронежской области, что выпадение первых снежных осадков в регионе в среднем происходит
Напомним, что самой ранней датой выпадения снега в регионе было 6 октября, а самой поздней — 25 ноября. В 2023 году первый снег в Воронежской области выпал 9 октября в Панинском районе.
Как правило, первые выпавшие осадки не сразу образуют устойчивый снежный покров — в среднем в регионе он выпадает 13 декабря. Самый ранний случай наблюдался 9 ноября, а самый поздний — 16 января.
Кроме того, стало известно, что в последние выходные октября в Воронежской области ожидаются заморозки. В ночь на субботу, 26 октября, в регионе будет от −1 до +4 градусов.