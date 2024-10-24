Воронежцам рассказали, когда выпадет первый снег

Синоптики напомнили жителям Воронежской области, что выпадение первых снежных осадков в регионе в среднем происходит 2—3 ноября . Согласно прогнозам, первый снег в 2024 году пойдет в эти сроки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.