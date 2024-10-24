Казахстанцы могут прилететь в Макао без визы на 14 дней

— 24 октября 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Правительством Республики Казахстан и Правительством Специального Административного Района Макао Китайской Народной Республики.
Данное соглашение позволяет гражданам обеих сторон, обладающим действующими национальными паспортами, беспрепятственно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории друг друга без визы в течение 14 календарных дней.
— Важно помнить, что безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и постоянное проживание. Если вы планируете находиться на территории Макао более 14 дней, вам необходимо заранее оформить соответствующую въездную визу.