С 26 октября в Москве изменят 7 автобусных маршрутов

В новый маршрут 483 объединили автобусы с номерами 283 и 283к. Они начнут ходить из Новоподрезкова к станции метро «Ховрино» чаще, чем прежде. Автобусу № 958 поменяли номер на 358. Он пойдет через станцию метрополитена «Беломорская». Поскольку маршрут пролегает по улице Смольной, жители микрорайона Куркино смогут быстрее добраться до поликлиники.