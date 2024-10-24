С 26 октября в Москве изменят 7 автобусных маршрутов

С 26 октября 2024 года изменятся маршруты транспорта, обслуживающего 15 районов в шести административных округах российской столицы. Теперь автобусы и электробусы начнут подъезжать ближе к станциям метро и социально значимым объектам. Наладится и регулярность транспортного сообщения.
Маршрут № 434, которому изменили номер на 934, решили продлить до научной долины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и станции метро «Ломоносовский проспект». На это направление выпустят новые электробусы.
В новый маршрут 483 объединили автобусы с номерами 283 и 283к. Они начнут ходить из Новоподрезкова к станции метро «Ховрино» чаще, чем прежде. Автобусу № 958 поменяли номер на 358. Он пойдет через станцию метрополитена «Беломорская». Поскольку маршрут пролегает по улице Смольной, жители микрорайона Куркино смогут быстрее добраться до поликлиники.
Наконец, по маршруту Е10 сделали новую остановку «Дудкино». Автобусы № 644 и 843 начнут высаживать и принимать пассажиров рядом со зданием многофункционального центра «Северный».