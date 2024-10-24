В Кузнецовском затоне в Уфе произошла массовая авария: есть пострадавший

ДТП произошло на бульваре Назара Наджи. Согласно предварительным данным, 20-летний парень за рулем ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Juke, после чего врезался в припаркованную «Газель». В результате происшествия водитель «семерки» получил различные травмы, его доставили в больницу.