В Кузнецовском затоне в Уфе произошла массовая авария: есть пострадавший

Сегодня днем, 24 октября, в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон произошла авария с тремя авто. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на бульваре Назара Наджи. Согласно предварительным данным, 20-летний парень за рулем ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Juke, после чего врезался в припаркованную «Газель». В результате происшествия водитель «семерки» получил различные травмы, его доставили в больницу.
По факту инцидента началось административное расследование.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.