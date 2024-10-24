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Омская Госавтоинспекция поймала двух перевозчиков-нелегалов

От Омска до районных поселков они возили пассажиров без лицензии.

Источник: Комсомольская правда

Омская Госавтоинспекция провела рейд по выявлению перевозчиков-нелегалов. Поймали двоих, оба возили пассажиров от Омска до райцентров, лицензии не имели.

Первый, автомобиль «Рено Логан», двигался по маршруту Омск—Таврическое. 25-летний водитель осуществлял коммерческую перевозку пассажиров.

Второй нелегальный перевозчик ехал от Омска в Одесское, в салоне «Газели» тоже находились пассажиры.

За перевозку без лицензии на водителей составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.