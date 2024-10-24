В Воронеже появилась 250-я «умная» остановка

В мэрии напомнили, что «умные» остановки за счет внебюджетных денег в Воронеже начали устанавливать шесть лет назад. Бизнесмены в обмен на деньги, вложенные в оборудование павильонов современными техническими средствами, получают возможность продлить размещение торгового объекта, как правило располагающегося там же, на десять лет.