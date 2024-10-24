В Воронеже появилась 250-я «умная» остановка

В Воронеже установили уже 250-ю «умную» остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
Остановка «Шендрикова» появилась на улице Южно-Моравской. Она оснащена монитором, видеокамерами и разъемами для зарядки телефонов. Пока остановку не подключили к электричеству, но обещают это сделать в ближайшее время.
В мэрии напомнили, что «умные» остановки за счет внебюджетных денег в Воронеже начали устанавливать шесть лет назад. Бизнесмены в обмен на деньги, вложенные в оборудование павильонов современными техническими средствами, получают возможность продлить размещение торгового объекта, как правило располагающегося там же, на десять лет.
200-я умная остановка появилась в Воронеже в июне 2024 года. Так что темпы работ в этом направлении достаточно интенсивны.