Режиссер фильма «Александр Третий» раскрыл подробности съемочного процесса

«Помимо самого императора мы постарались воссоздать саму атмосферу. Потому что очень важна была атмосфера вокруг нашего героя. Ведь люди, которые жили вокруг него, разных сословий. [Они] по-разному смотрели на него как на царя. Кто-то его любил, обожал, кто-то его ненавидел. Из этих, порой раздирающих друг друга историй, состояла жизнь тогда России», — поделился Айрапетов.