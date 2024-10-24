Режиссер фильма «Александр Третий» раскрыл подробности съемочного процесса

Актеры и участники производства документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док», премьера которого состоится 1 ноября на телеканале РЕН ТВ, попытались воссоздать атмосферу во времена правления российского императора. Подробнее об этом 24 октября рассказал «Известиям» режиссер картины Сергей Айрапетов.
Режиссер отметил, что главная задача, которая стояла перед участниками создания фильма, заключалась в реконструкции знаменитых историй, которые происходили с бывшим правителем. Одна из них — момент приезда иностранного политика во время рыбалки Александра III.
«Помимо самого императора мы постарались воссоздать саму атмосферу. Потому что очень важна была атмосфера вокруг нашего героя. Ведь люди, которые жили вокруг него, разных сословий. [Они] по-разному смотрели на него как на царя. Кто-то его любил, обожал, кто-то его ненавидел. Из этих, порой раздирающих друг друга историй, состояла жизнь тогда России», — поделился Айрапетов.
Он также указал, что сложнее всего было погрузить актеров в прошлое, поскольку невозможно сходить, посмотреть, как это выглядело, или узнать, как разговаривали люди. При этом, по мнению режиссера, задумка была осуществлена полностью.
Ранее, 23 октября, профессор, доктор психологических наук, ведущий программы «Неизвестная история» на РЕН ТВ Борис Рыжов рассказал, что Александр III является родоначальником броненосного флота в России, с его восхождения на престол началась новая эра Военно-морского флота РФ. Также в эпоху императора прогрессировала российская артиллерия. При этом сам правитель не переносил войну как таковую, поскольку сражался вместе со своим отцом в Русско-турецкую войну в 1878 году.
1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ состоится премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док». Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре Первом, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.