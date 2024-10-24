ЦИК: участки за рубежом не откроются на выборах президента Беларуси 2025

А белорусы, которые приедут из-за рубежа, чтобы проголосовать на президентских выборах, и не имеют регистрации на территории Беларуси, смогут поучаствовать в избирательном процессе в Минске. Но возможно и создание избирательных участков для белорусов, проживающих за границей, не только в столице, но и областных центрах.