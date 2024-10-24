ЦИК: участки за рубежом не откроются на выборах президента Беларуси 2025

Председатель ЦИК Игорь Карпенко высказался о создании избирательных участков за рубежом к выборам президента Беларуси в 2025 году, пишет БелТА.
Так, глава ЦИК заявил, что на президентских выборах в 2025 году не предусмотрено создание участков для голосования за рубежом. Как подчеркнул Карпенко, создание избирательных участков за рубежом не предусмотрено белорусским законодательством.
А белорусы, которые приедут из-за рубежа, чтобы проголосовать на президентских выборах, и не имеют регистрации на территории Беларуси, смогут поучаствовать в избирательном процессе в Минске. Но возможно и создание избирательных участков для белорусов, проживающих за границей, не только в столице, но и областных центрах.
— Мы обсудили данный вопрос, возможно такие участки создадим во всех областных центрах. Эти вопросы отработаем с МИД, получим соответствующие консульские списки, — заметил председатель ЦИК.
И уже ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025.
Также сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 7 ноября в Беларуси. А бюджет выделит 52 миллиона 855 тысяч на проведение президентских выборов в Беларуси.
Еще ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси. Ранее глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента.