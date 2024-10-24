В Тольятти водители автобусов высаживали детей-льготников

Жители Самарской области снова возмущены тем, что детей, которые имеют право на бесплатный проезд, незаконно высаживают из автобусов, и им приходится дальше идти пешком. Теперь подобные случаи происходят в Тольятти, о чем жители города пишут в соцсетях.
— По информации из соцсетей проводится доследственная проверка, — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
В ходе проверки следователи изучат документы компании-перевозчика, опросят ее представителя, изучат все обстоятельства инцидента.
Ранее детей-льготников из автобусов высаживали в Сызрани и Самара. Многодетная мать из Самары пожаловалась в интернет-приемную руководителя СК России Александра Бастрыкина и рассказала, что ее 8-летнюю дочь дважды высадили из автобусов, в которых не было валидаторов.