В Тольятти водители автобусов высаживали детей-льготников

Жители Самарской области снова возмущены тем, что детей, которые имеют право на бесплатный проезд, незаконно высаживают из автобусов, и им приходится дальше идти пешком. Теперь подобные случаи происходят в Тольятти, о чем жители города пишут в соцсетях.