В Пермском муниципальном округе переименовали четыре деревни

Так, деревню Берег Камы, расположенную на территории бывшего Юго-Камского сельского поселения, переименовали в деревню Нижний Берег Камы. Деревню Буланки, которая находится в бывшем Заболотском сельском поселении, назвали Малые Буланки. Также новое название получила деревня Заречная в Юго-Камском сельском поселении. Теперь ее называют Малая Заречная. А деревню Ключики в Пальниковском сельском поселении переименовали в деревню Малые Ключики.