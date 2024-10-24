В Пермском муниципальном округе переименовали четыре деревни

В Пермском муниципальном округе переименовали несколько населенных пунктов. Об этом сообщает телеграм-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».
Отмечается, что такое решение связано с тем, что после объединения деревни с одинаковыми названиями в разных сельских поселениях оказались в едином муниципалитете. Чтобы избежать путаницы, депутаты одобрили переименование четырех деревень. Ранее предварительное решение одобрили жители этих населенных пунктов.
Так, деревню Берег Камы, расположенную на территории бывшего Юго-Камского сельского поселения, переименовали в деревню Нижний Берег Камы. Деревню Буланки, которая находится в бывшем Заболотском сельском поселении, назвали Малые Буланки. Также новое название получила деревня Заречная в Юго-Камском сельском поселении. Теперь ее называют Малая Заречная. А деревню Ключики в Пальниковском сельском поселении переименовали в деревню Малые Ключики.