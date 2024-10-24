Скончался один из старейших фтизиатров Нижегородской области Рудольф Мишанов, ему было 84 года, об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Университета Лобачевского Алексей Никонов.
Прощание с ним состоится у морга ГКБ № 40 в субботу, 26 октября, в 13:30. Похороны пройдут в деревне Федяково.
Сотрудники кафедры фтизиатрии им. И. С. Николаева ПИМУ, а также коллектив Нижегородского областного клинического центра фтизиопульмонологии выражают глубочайшие соболезнования родным и близким.
Справка.
Рудольф Федорович Мишанов родился в 1939 году. По окончании в 1963 году Горьковского мединститута он поступил в клиническую ординатуру по фтизиатрии от Третьего Главного управления Минздрава СССР при кафедре факультетской терапии.
С 1965 по 1968 год заведовал отделением в МСЧ № 106 в Читинской области.
С 1968 по 1970 годы — врач легочно-хирургического отделения Горьковского областного противотуберкулезного диспансера, специализировался в области ларингобронхологии.
С 1970 года — ассистент, а затем доцент кафедры туберкулеза (ныне — кафедра фтизиатрии им. И. С. Николаева ПИМУ). В 1975 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, более 40 лет проводил лечебно-диагностические бронхоскопии в клинике и в Борском противотуберкулезном диспансере, выполнил более 11 тысяч исследований.
С 1987 по 2012 год являлся ответственным за научную работу кафедры. Опубликовал свыше 70 научных работ по фтизиатрии и пульмонологии.