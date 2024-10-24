Скончался один из старейших фтизиатров Нижегородской области Рудольф Мишанов

С 1970 года — ассистент, а затем доцент кафедры туберкулеза (ныне — кафедра фтизиатрии им. И. С. Николаева ПИМУ). В 1975 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, более 40 лет проводил лечебно-диагностические бронхоскопии в клинике и в Борском противотуберкулезном диспансере, выполнил более 11 тысяч исследований.