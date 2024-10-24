Производственный календарь на ноябрь 2024 года: без длинных выходных, но с особенностями

Отдельно стоит отметить ситуацию с 7 ноября. До сих пор возникают споры, выходной это день или рабочий. Напомним, что с 2005 года «красный день календаря» утратил официальный статус. В то же время у праздника богатая история, ведь его утвердили более ста лет тому назад в честь Октябрьской революции. Важная для страны дата хоть теперь и не отмечается, но все еще почитается: президент Владимир Путин утвердил 7 ноября Днем воинской славы России.