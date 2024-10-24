Производственный календарь на ноябрь 2024 года: без длинных выходных, но с особенностями

До новогодних каникул осталось не так много времени, но усталость уже накопилась, и каждый уикенд люди ждут с нетерпением. Разбираем производственный календарь на ноябрь 2024 года и рассказываем, когда в России отметят День народного единства, будет ли из-за него дополнительный выходной и стоит ли брать в это время отпуск.
Как отдыхаем в праздники в ноябре 2024 года
4 ноября Россия отмечает День народного единства. Этот день объявлен нерабочим и утвержден Трудовым кодексом РФ как выходной. Праздник выпадает на понедельник: обычно в таком случае получаются мини-каникулы, поскольку к традиционным субботе и воскресенью добавляется дополнительный день для отдыха. Но в 2024 году подобной радости у работающих россиян не будет.
Дело в том, что этот выходной уже был, но использовали его авансом. Распоряжением Правительства РФ субботу перенесли со 2 ноября на 30 апреля. И так как длинные весенние каникулы уже прошли, россиян ждет шестидневная рабочая неделя и два выходных, которые выпадают на 3 и 4 ноября. Небольшое утешение в том, что рабочий день 2 ноября по закону будет сокращен на один час.
Возможны ситуации, когда приходится выходить на работу в дни официальных праздников. В таком случае работодатель производит выплату в двойном размере. Есть и другой вариант компенсации — можно взять отгул при обычном размере оплаты. Эти нормы установлены Трудовым кодексом РФ.
Отдельно стоит отметить ситуацию с 7 ноября. До сих пор возникают споры, выходной это день или рабочий. Напомним, что с 2005 года «красный день календаря» утратил официальный статус. В то же время у праздника богатая история, ведь его утвердили более ста лет тому назад в честь Октябрьской революции. Важная для страны дата хоть теперь и не отмечается, но все еще почитается: президент Владимир Путин утвердил 7 ноября Днем воинской славы России.
Интересно, что у некоторых республик в составе Российской Федерации есть собственные выходные в ноябре. Например, в Северной Осетии становится нерабочим первый понедельник продолжающегося целую неделю праздника Уастырджи. В 2024 году этот день недели выпадает на 18 ноября. Выходной закреплен отдельным указом главы региона от 2018 года.
Отметим, что Уастырджи носит религиозный характер и посвящен одноименному герою нартского эпоса, защитнику воинов и путешественников.
Производственный календарь на 2024 год: выходные и рабочие дни
Узнать о количестве выходных и рабочих дней в ноябре поможет Производственный календарь на 2024 год. Официальный документ опубликован на сайте Государственной Думы Российской Федерации.
Календарь служит ориентиром для работников отделов кадров и бухгалтерской службы. Им руководствуются при расчете оплаты больничных листов, заработной платы и отпусков. Есть у него и практическая функция — можно заранее планировать отдых. Подробнее об этом поговорим ниже.
Стоит ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Россиянам, которые планируют отпуск в ноябре 2024 года, необходимо учитывать количество праздничных дней в этом месяце. Разберем ситуацию детально.
В плане выплат наиболее выгодно уходить в отпуск в месяце с большим количеством рабочих дней. С учетом Дня народного единства общее число нерабочих дней для отпускника в ноябре не увеличивается — девять выходных.
Удобнее всего уйти в семидневный отпуск в последнюю неделю октября. Таким образом не придется работать шесть дней подряд, а новая рабочая неделя начнется во вторник 5 ноября и получится сокращенной.
Норма часов в ноябре 2024 года
Рассчитали количество часов, которые россияне должны провести на работе в ноябре 2024 года. Отметим, что для большей части граждан РФ действует восьмичасовая рабочая неделя. Но для некоторых категорий трудящихся установлена сокращенная норма. Например, 24-часовая для подростков.
В ноябре 2024 года 30 дней. Из них 21 — рабочий, девять — выходных, один — сокращенный.
|24-часовая рабочая неделя
|99,8 часа
|36-часовая рабочая неделя
|150,2 часа
|40-часовая рабочая неделя
|167 часов
Список источников:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Российской Федерации от 10.08.2023 «О переносе выходных дней в 2024 году».
3. Федеральный закон от
4. Производственный календарь на 2024 год. Сайт Госдумы РФ.
5. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 2 октября 2018 года N 61-РЗ «О праздничном дне Республики Северная Осетия-Алания».