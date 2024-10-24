Разрозненные велодорожки в Нижнем Новгороде соединят в единый маршрут

— Сейчас объектов реализовано достаточно много, и основная задача все эти разрозненно выполненные дорожки соединить в один основной городской веломаршрут, чтобы жители могли передвигаться и внутри своего района, и между районами по всему городу. Работы мы начали с Автозаводского района, теперь перешли в Ленинский. После завершения работ от улицы Новикова-Прибоя до улицы Даргомыжского мы завернем на улицу Комарова. Мы планируем продолжить веломаршрут до сквера на улице Юпитерской. Далее уйдем в Канавинский район, — рассказала заместитель директора МБУ «Нижегородгражданпроект» Ксения Мазина.