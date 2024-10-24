Разрозненные велодорожки в Нижнем Новгороде соединят в единый маршрут

Разрозненные велодорожки в Нижнем Новгороде планируют в дальнейшем объединить в единый маршрут. На данный момент в Нижнем Новгороде построено уже 52,8 километров велодорожек. Об этом стало известно на совещании, посвященном развитию городской велосети. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев оценил ход работ в Автозаводском и Ленинском районах.
— Сейчас в городе идет реализация масштабного проекта городской велосети. Идея была — связать все районы в одну велодорожную сеть, которая должна быть закольцована как внутри района, так и обеспечить связь между районами. Начали с Автозавода. Сейчас там проложено порядка 17 километров велодорожек, — рассказал мэр города.
Уже сейчас велосипедисты чувствуют себя вполне комфортно на автозаводских улицах. Это чувствуют и спортсмены, и рядовые нижегородцы.
— Движение сейчас на дорогах общего пользования очень активное. Для велосипедистов это большой риск. А с создаваемой инфраструктурой можно кататься и с детьми, и не просто во дворе или около дома, а можно из района в район спокойно переезжать. Самое главное, велосеть делает передвижения на велосипедах безопасным, — считает мастер спорта СССР по велоспорту Сергей Титов.
Масштабные работы по обустройству велосипедной сети ведутся и на территории Ленинского района. Сейчас там строят велодорожки вдоль проспекта Ленина от улицы Новикова-Прибоя до улицы Даргомыжского. Одновременно с этим там решается проблема ливневок на тротуарах возле ближайших домов.
— Сейчас идет работа по созданию велодорожек в Ленинском районе вдоль проспекта Ленина. Их продолжаем до железнодорожной больницы, — отметил Юрий Шалабаев. — Мы здесь делаем также тротуары, о которых просили местные жители. Они рассказывали, что здесь были ямы, разбитые ливневые лотки. В результате во время дождей здесь скапливалась вода, и пешеходам было почти невозможно пройти. Поэтому было решено заняться здесь и ливневками — кое-где ее ремонтировали, а кое-где — создавали заново.
Создание велодорожек очень важная тема для нижегородцев. Ежегодно во время голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» от нижегородцев поступают просьбы об обустройстве велодорожек.
— Сейчас объектов реализовано достаточно много, и основная задача все эти разрозненно выполненные дорожки соединить в один основной городской веломаршрут, чтобы жители могли передвигаться и внутри своего района, и между районами по всему городу. Работы мы начали с Автозаводского района, теперь перешли в Ленинский. После завершения работ от улицы Новикова-Прибоя до улицы Даргомыжского мы завернем на улицу Комарова. Мы планируем продолжить веломаршрут до сквера на улице Юпитерской. Далее уйдем в Канавинский район, — рассказала заместитель директора МБУ «Нижегородгражданпроект» Ксения Мазина.