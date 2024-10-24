В СК Ростовской области опровергли налет на свидетелей дела о трудовом рабстве

В Ростовской области следователи опровергли информацию о психологическом давлении на свидетелей дела о трудовом рабстве. Это сделали из-за слухов о том, что знакомые подозреваемого якобы снимали людей на камеру и обвиняли их в клевете.
— В СМИ распространяется недостоверная информация о противоправном поведении в отношении потерпевших со стороны знакомых фигуранта, — подчеркивается в сообщении пресс-службы СУ СК России по Ростовской области.
Журналистов просят опираться только на проверенный источник информации, в данном случае — на региональный Следком.
Напомним, ранее стало известно о том, что под Ростовом освободили людей, трудившихся на полях за еду. Также был задержан подозреваемый в использовании рабского труда (п.п. а, д ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Известно, что мужчину уже опознали, «как лицо, причастное к совершению преступления».