В СК Ростовской области опровергли налет на свидетелей дела о трудовом рабстве

Напомним, ранее стало известно о том, что под Ростовом освободили людей, трудившихся на полях за еду. Также был задержан подозреваемый в использовании рабского труда (п.п. а, д ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Известно, что мужчину уже опознали, «как лицо, причастное к совершению преступления».