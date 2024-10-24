Жена Президента Турции посетила мечеть «Аль-Марджани» в Казани

Экскурсию по культовому сооружению для почетной гостьи провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он рассказал об архитектурных особенностях здания, его внутреннем убранстве, показал ей церемониальные залы и учебные классы, библиотеку и интерактивный музей. Также Эмине Эрдоган узнала об интересных фактах развития ислама в Татарстане и России.