Жена Президента Турции посетила мечеть «Аль-Марджани» в Казани

Экскурсию по культовому сооружению для почетной гостьи провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он рассказал об архитектурных особенностях здания, его внутреннем убранстве, показал ей церемониальные залы и учебные классы, библиотеку и интерактивный музей. Также Эмине Эрдоган узнала об интересных фактах развития ислама в Татарстане и России.
В заключение гостье вручили Коран «Казан басмасы» и научное издание «История ислама в России».
В дни саммита гостей принимала и мечеть «Кул Шариф». Ее посетили в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, делегации из Бангладеша, Шри-Ланки, Таиланда, Монголии и других стран.