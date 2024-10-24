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Источник: главного тренера омского «Авангарда» все-таки отправят в отставку

СМИ сообщают о скором увольнении главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейные эксперты, а вслед за ними и СМИ активно обсуждают грядущую отставку главного тренера Сергея Звягина. Информация об этом стала поступать еще в начале месяца после череды проигрышей «Авангарда», однако в клубе отставку тренера отрицали.

О том, что после вчерашнего поражения от «Трактора» Сергея Звягина точно уволят со ссылкой на свои источники сообщил «Спорт-экспресс». Имя преемника не называется. Официальной информации о кадровых решениях от омского клуба также пока не поступало.

Напомним, недавно мы писали о том, что «Авангард» якобы вел переговоры с канадским тренером Жераром Галланом, однако он запросил слишком большую цену за свои услуги.