ЦИК раскрыл даты, которые рассматривались для выборов президента Беларуси

Так, глава ЦИК обратил внимание, что согласно законодательству, в Беларуси президентские выборы должны быть проведены не позднее 20 июля 2025 года. Поэтому рассматривались несколько вариантов дат: в начале мая, в марте и звучал вариант проведения избирательной кампании в феврале. При этом Карпенко заметил, что мартовский вариант поддерживала экс-глава ЦИК Лидия Ермошина, а февральская дата звучала за границей.