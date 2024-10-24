ЦИК раскрыл даты, которые рассматривались для выборов президента Беларуси

Председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщил, какие даты рассматривались для проведения выборов президента Беларуси, передает БелТА.
Так, глава ЦИК обратил внимание, что согласно законодательству, в Беларуси президентские выборы должны быть проведены не позднее 20 июля 2025 года. Поэтому рассматривались несколько вариантов дат: в начале мая, в марте и звучал вариант проведения избирательной кампании в феврале. При этом Карпенко заметил, что мартовский вариант поддерживала экс-глава ЦИК Лидия Ермошина, а февральская дата звучала за границей.
— Рассматривали мартовский вариант — такого мнения придерживалась Лидия Михайловна Ермошина. За рубежом кричали — 23 февраля, и мы вынуждены были обратить внимание на эту дату, — прокомментировал он.
И Карпенко еще заметил, что выборы — это всегда праздник в Беларуси. И местные власти будут традиционно создавать праздничное настроение, чтобы на выборы белорусы могли прийти семьями и с детьми, чтобы выполнить свой гражданский долг.
— Но не хотелось бы совмещать один праздник с другим. Поэтому, даты были разные. Возникали самые неожиданные предложения, — уточнил глава ЦИК.
А резюмируя заметил, что назначенная дата президентских выборов в Беларуси — 26 января 2025 года, в итоге, оказалась наиболее оптимальной.
Еще ЦИК сообщил, что участки за рубежом не откроются на выборах президента Беларуси 2025. И уже ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025.
Также сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 7 ноября в Беларуси. А бюджет выделит 52 миллиона 855 тысяч на проведение президентских выборов в Беларуси.