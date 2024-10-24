Великая экономическая депрессия началась 95 лет назад

Сотни тысяч семей превратились в нищих. Им перестало хватать денег на еду и одежду. Люди становились бездомными, но это не значило, что они жили на улице, валялись в грязи и просили милостыню. Вместо этого на окраинах городов они создавали «Гувервилли»: трущобы из сколоченных на скорую руку домов. Для строительства использовали отходы: ящики, обрезки металла и куски картона. Селиться старались рядом с бесплатными столовыми или другими местами, где можно было достать еду. Зрелище было сюрреалистическим: на фоне небоскребов в чистом поле стояли дощатые сараи, из которых, как из собачьей будки, выглядывали одетые в рванье люди.