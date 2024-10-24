Дэвид Эллефсон назвал самый критикуемый альбом Megadeth одним из лучших

По словам музыканта, для электро-рокового лонгплея планировалось больше металических треков в фирменном стиле Megadeth. Однако из-за экспериментов со звучанием у команды не хватило времени и настроения на их создание. «У нас не было достаточно времени, чтобы позволить ему (альбому — прим. ред.) просто впитаться в нас», — заметил Дэвид в YouTube-программе Overdrive.