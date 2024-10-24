Дэвид Эллефсон назвал самый критикуемый альбом Megadeth одним из лучших

Бывший бас-гитарист трэш-метал-группы Megadeth Дэвид Эллефсон заявил, что пластинка коллектива Risk (1999) — «одна из величайших записей» артистов.
По словам музыканта, для электро-рокового лонгплея планировалось больше металических треков в фирменном стиле Megadeth. Однако из-за экспериментов со звучанием у команды не хватило времени и настроения на их создание. «У нас не было достаточно времени, чтобы позволить ему (альбому — прим. ред.) просто впитаться в нас», — заметил Дэвид в YouTube-программе Overdrive.
Risk в свое время не только разочаровал поклонников и критиков, но и провалился в коммерческом плане, достигнув лишь 16-й строчки в чарте Billboard 200. Это стало худшим результатом для группы с 1990 года. Лидер Megadeth Дэйв Мастейн признавался, что исполнители совершили едва ли не фатальную ошибку, выпустив студийник.
В июне нынешний басист коллектива Джеймс Ломенцо рассказал, что металисты работают над новым релизом.