В Башкирии за неделю взлетели цены на картофель, репчатый лук и детские консервы

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 14 по 21 октября килограмм картофеля подорожал на 2,95%. На этой неделе их средняя цена составила 34,42 рубля. Также жителям республики на 1,83% больше придется отдать за репчатый лук (средняя цена — 32,40 рубля) и на 1,79% за мясные консервы для детского питания (1094,73 рубля).