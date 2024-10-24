В Башкирии за неделю взлетели цены на картофель, репчатый лук и детские консервы

В Башкирии за неделю подорожали картофель, лук и детские консервы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 14 по 21 октября килограмм картофеля подорожал на 2,95%. На этой неделе их средняя цена составила 34,42 рубля. Также жителям республики на 1,83% больше придется отдать за репчатый лук (средняя цена — 32,40 рубля) и на 1,79% за мясные консервы для детского питания (1094,73 рубля).
Однако на этой неделе на 5,18% подешевела морковь (средняя цена — 32,05 рубля), на 4,49% — огурцы (93,90 рубля), на 3,31% — столовая свекла (30,52 рубля).
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