Рыбец, лещ и густера: Какую рыбу ловят рыбаки в Ростовской области этой осенью

В Ростовской области у рыбаков уже начался настоящий осенний сезон. О том, что сейчас можно поймать в донских водоемах, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал донской рыбак Александр Инютин.
ИЗ-ЗА ЖОРА СТАЛА МЕНЕЕ АКТИВНОЙ.
Собеседник отмечает, что сейчас у рыбы начался жор, и она стала менее активна.
— Но все-таки хорошо ловится белая рыба. Например, рыбец. Но у него есть определенные часы клева. В основном, с рассвета и до 9:00, или на закате. А мелкая рыбешка, например, густера, ловится в любое время. Вот только часто она не дает подойти рыбцу и более крупным рыбам.
Лещ пока попадается редко. Но, как подмечает Александр, если и ловится, то попадаются достойные экземпляры. Что же касается хищной рыбой, то рыбалка на нее в золотую осеннюю пору не сильно удачная.
— Так как сейчас непонятно, где она стоит. В один день может быть около берега, а в другой — на фарватере. Вот сазан сейчас плохо, но ловится. Мои знакомые рыбаки недавно выловили два экземпляра на два кило на искусственную силиконовую кукурузу. А вот я не поймал ни одного.
РЫБЦА — ТОЛЬКО ПО ПЯТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
Если же, вы собираетесь ловить рыбца, то собеседник радиостанции «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM советует делать это на прикормочный мотыль. И тогда лов увеличится в геометрической прогрессии.
— Но важно помнить: рыбца можно брать себе только пять экземпляров.
На территории Ростова рыба пока ловится везде.
— В основном, она любит тихую погоду и более устойчивое давление. Но рыбец может быть не предсказуем: любит и, когда идет дождь, и когда срывается снег, и когда ветер. Даже когда непогода, рыбец будет браться.
У рыбака со стажем есть и небольшие хитрости для удачного осеннего клева. Он рекомендует как можно чаще менять наживку. А еще важна регулярность.
— Если выходить несколько дней подряд на рыбалку, то рыбу поймаете обязательно.