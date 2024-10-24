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Рыбец, лещ и густера: Какую рыбу ловят рыбаки в Ростовской области этой осенью

Особенности осенней рыбалки в Ростовской области раскрыл Александр Инютин.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у рыбаков уже начался настоящий осенний сезон. О том, что сейчас можно поймать в донских водоемах, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал донской рыбак Александр Инютин.

ИЗ-ЗА ЖОРА СТАЛА МЕНЕЕ АКТИВНОЙ.

Собеседник отмечает, что сейчас у рыбы начался жор, и она стала менее активна.

— Но все-таки хорошо ловится белая рыба. Например, рыбец. Но у него есть определенные часы клева. В основном, с рассвета и до 9:00, или на закате. А мелкая рыбешка, например, густера, ловится в любое время. Вот только часто она не дает подойти рыбцу и более крупным рыбам.

Лещ пока попадается редко. Но, как подмечает Александр, если и ловится, то попадаются достойные экземпляры. Что же касается хищной рыбой, то рыбалка на нее в золотую осеннюю пору не сильно удачная.

— Так как сейчас непонятно, где она стоит. В один день может быть около берега, а в другой — на фарватере. Вот сазан сейчас плохо, но ловится. Мои знакомые рыбаки недавно выловили два экземпляра на два кило на искусственную силиконовую кукурузу. А вот я не поймал ни одного.

РЫБЦА — ТОЛЬКО ПО ПЯТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Если же, вы собираетесь ловить рыбца, то собеседник радиостанции «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM советует делать это на прикормочный мотыль. И тогда лов увеличится в геометрической прогрессии.

— Но важно помнить: рыбца можно брать себе только пять экземпляров.

На территории Ростова рыба пока ловится везде.

— В основном, она любит тихую погоду и более устойчивое давление. Но рыбец может быть не предсказуем: любит и, когда идет дождь, и когда срывается снег, и когда ветер. Даже когда непогода, рыбец будет браться.

У рыбака со стажем есть и небольшие хитрости для удачного осеннего клева. Он рекомендует как можно чаще менять наживку. А еще важна регулярность.

— Если выходить несколько дней подряд на рыбалку, то рыбу поймаете обязательно.