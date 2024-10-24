Рыбец, лещ и густера: Какую рыбу ловят рыбаки в Ростовской области этой осенью

— Так как сейчас непонятно, где она стоит. В один день может быть около берега, а в другой — на фарватере. Вот сазан сейчас плохо, но ловится. Мои знакомые рыбаки недавно выловили два экземпляра на два кило на искусственную силиконовую кукурузу. А вот я не поймал ни одного.