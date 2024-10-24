Охотилась на носорогов и ела инжир: ученые изучают гиену, обитавшую в Крыму 1,5 миллиона лет назад

Пещера Таврида, которую при строительстве одноименной трассы в 2018 году совершенно случайно обнаружили в Белогорском районе Крыма, продолжает снабжать ученых информацией о жизни на полуострове 1,5 миллиона лет назад. Сведения, полученные в результате изучения уникальных подземных коридоров, легли и лягут в основу еще не одного десятка научных трудов.
Сейчас, например, исследователи изучают копролиты обитавшей в пещере гигантской гиены. Окаменелые каловые массы дробят и изучают под микроскопом. Ведь и они могут дополнить картину мира доисторических времен, которую восстанавливают буквально по крупицам.
«Нам важно было найти споры и пыльцу растений. По ним, во-первых, можно проследить хронологию, во-вторых — посмотреть, какая растительность росла возле пещеры. К сожалению, в грунте, который мы находим, споры и пыльца сохраняются плохо. Поэтому начали изучать копролиты гиен (ископаемые фекалии). И там нашли в хорошей сохранности и волокна растений, и споры, и пыльцу, которые показали, что возле пещеры рос инжир, и, видимо, гиены иногда могли употреблять его в пищу», — рассказал КП-Крым научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» КФУ им. Вернадского Богдан Зайцев.
Таким же образом удалось выяснить, что возле пещеры были луга и дубовые леса. А в километре находилось озеро. Но на него палеонтологам указали окаменелые останки древних уток и выдр, которых гиены затаскивали к себе в логово. Место, где располагался водоем уже нашли, там отобраны пробы грунта, его будут исследовать.
По размеру черепа, найденного при строительстве трассы Таврида, ученым удалось выяснить, что обитавшая в крымской пещере гиена была самой крупной на планете, о которой известно до настоящего времени. В холке она достигала около 1,1 метра (самая крупная современная пятнистая гиена не превышает 92 см). Причем охотилась она не только на мелких зверей, но и на обитавших когда-то на территории нынешнего Крыма носорогов.
«Мы находим здесь много костей носорогов и разных растительноядных животных, которых сюда приносили гиены. И сейчас ученые пересчитали все погрызы на костях, чтобы выяснить, как гиены убивали свою добычу. Это почти криминалистика, когда по пулевым ранениям узнают, как погиб человек. Так же по характеру погрызов будут смотреть, как двигались челюсти гиены, когда она грызла эти кости. Это даст возможность понять, как отличалась ее биомеханика от современной», — рассказал Зайцев.
Среди находок этого полевого сезона — конечность рыси со сросшимся переломом и челюсть старого шакала со сточенными зубами. Последняя находка, кстати, немало удивила исследователей. Такими челюсти у современного хищника могли бы стать при попытке освободиться из металлического капкана. Здесь же на лицо забота стаи о стариках. Правда, уберечь старого шакала от зубов гиены молодняку не удалось.
Раскопки в пещере Таврида будут длиться еще два года.