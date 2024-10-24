Охотилась на носорогов и ела инжир: ученые изучают гиену, обитавшую в Крыму 1,5 миллиона лет назад

«Мы находим здесь много костей носорогов и разных растительноядных животных, которых сюда приносили гиены. И сейчас ученые пересчитали все погрызы на костях, чтобы выяснить, как гиены убивали свою добычу. Это почти криминалистика, когда по пулевым ранениям узнают, как погиб человек. Так же по характеру погрызов будут смотреть, как двигались челюсти гиены, когда она грызла эти кости. Это даст возможность понять, как отличалась ее биомеханика от современной», — рассказал Зайцев.