Лучшие фото 24 октября

Израильские беспилотник и система ПРО «Железный купол» работают на перехват ракет, запускаемых из Ливана в сторону Израиля.
Календула на фоне вулкана Попокатепетль, выбрасывающего столб пепла и дыма, в Сан-Педро-Чолула, мексиканский штат Пуэбла.
85-летняя Пруденсиенна Намукобва развлекает своих гостей при помощи «аказехе» — традиционной бурундийской формы музыкального приветствия, исполняемой исключительно женщинами.
Болельщики «Бенфики» ликуют во время футбольного матча открытия Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Фейеноордом» на стадионе «Луж» в Лиссабоне.
Китайский остров Хайнань готовится к тропическому шторму «Трами».
Работа Дмитрия Дренина на выставке стрит-арта «Теплые объятия города» в Москве между станцией метро «Курская» и тоннелем по пути к ЦСИ «Винзавод».