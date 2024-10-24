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Лучшие фото 24 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Израильские беспилотник и система ПРО «Железный купол» работают на перехват ракет, запускаемых из Ливана в сторону Израиля.

Источник: Reuters

Календула на фоне вулкана Попокатепетль, выбрасывающего столб пепла и дыма, в Сан-Педро-Чолула, мексиканский штат Пуэбла.

Источник: Reuters

85-летняя Пруденсиенна Намукобва развлекает своих гостей при помощи «аказехе» — традиционной бурундийской формы музыкального приветствия, исполняемой исключительно женщинами.

Источник: AP 2024

Болельщики «Бенфики» ликуют во время футбольного матча открытия Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Фейеноордом» на стадионе «Луж» в Лиссабоне.

Источник: AP 2024

Китайский остров Хайнань готовится к тропическому шторму «Трами».

Источник: Meng Zhongde/VCG/Visual China Group/ТАСС

Работа Дмитрия Дренина на выставке стрит-арта «Теплые объятия города» в Москве между станцией метро «Курская» и тоннелем по пути к ЦСИ «Винзавод».

Источник: Михаил Синицын/ТАСС