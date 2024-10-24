Стали известны тарифы на пассажирские перевозки в районах Омской области

Региональная энергетическая комиссия опубликовала проекты приказов об установлении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Исилькуле, Таре, Тевризе, Кормиловке и Большеречье.
Если тарифы утвердят, они начнут действовать с января следующего года. В целом пассажиров ждет повышение. Самый высокий тариф планируется установить для автобусов «Омскоблавтотранса» в Исилькуле. Он составит 78,02 рубля.
В Кормиловке — 72,06. В Таре два тарифа: для ОАО «Тарское автотранспортное предприятие» и ИП Кнапп. Соответственно они составят 41,71 и 34,78 рубля за поездку.
В Большеречье тариф для перевозчика «Большереченское автотранспортное предприятие» составит 66,02 рубля. В Тевризе, где пассажиров возит МУП «Резерв» — 63, 91.
Добавим, что окончательно тарифы еще не приняты, приказы РЭК не прошли аниткоррупционную экспертизу. Но даже если их утвердят, пассажиры, скорее всего, будут платить за проезд ниже тарифной стоимости. Разницу обычно компенсирует бюджет.