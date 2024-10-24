Стали известны тарифы на пассажирские перевозки в районах Омской области

Добавим, что окончательно тарифы еще не приняты, приказы РЭК не прошли аниткоррупционную экспертизу. Но даже если их утвердят, пассажиры, скорее всего, будут платить за проезд ниже тарифной стоимости. Разницу обычно компенсирует бюджет.