Литва усилила проверки почтовых вагонов на калининградском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на таможенный департамент соседней республики.
«При проверке почтовых вагонов началось активное использование ручных сканеров. Это мобильное оборудование позволяет осуществлять эффективный контроль не только почтовых посылок, но и конструкций самих вагонов», — сообщили в ведомстве.
По данным литовской таможни, сотрудники используют весь спектр средств контроля. «В будущем контроль будет только ужесточаться», — заключили в департаменте.
В марте власти Литвы запретили посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через её территорию в Калининград, на железнодорожных пунктах «Кена» и «Кибартай». Отмечается, что такие меры приняли в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций. В РЖД сообщили, что решение не повлияет на порядок транзита поездов РФ в/из Калининграда.