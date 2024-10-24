Литва усилила проверки почтовых вагонов на калининградском направлении

В марте власти Литвы запретили посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через её территорию в Калининград, на железнодорожных пунктах «Кена» и «Кибартай». Отмечается, что такие меры приняли в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций. В РЖД сообщили, что решение не повлияет на порядок транзита поездов РФ в/из Калининграда.