«Температура выше положенной на 2−4 градуса». Теплая погода до +17 и без дождей ожидается в Беларуси до конца октября

Также почти без дождей в Беларуси будет и в субботу, 26 октября. Кратковременные осадки возможны только днем местами на северо-западе страны. Ночью и утром — слабые туман и гололед в отдельных районах. Ночные температуры от −2 по юго-западу до +6 по востоку республики, а днем максимум +8 — +15 тепла.