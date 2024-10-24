«Температура выше положенной на 2−4 градуса». Теплая погода до +17 и без дождей ожидается в Беларуси до конца октября

Белорусов ожидает теплая погода без осадков до конца октября. Об этом в Белгидромете сообщили БелТА.
Так, заключительная декада октября продолжит баловать белорусов комфортными погодными условиями. До недели республика будет оставаться под преобладающим влиянием гребня высокого давления, благодаря чему существенных осадков ожидать не стоит.
Только днем в субботу, 26 октября, днем в северо-западных районах и ночью воскресенья, 27 октября, в северо-восточных возможны кратковременные дожди.
— При этом температурный фон по-прежнему будет несколько выше положенного по календарю, — подчеркнули синоптики.
В пятницу, 25 октября, в Беларуси, в основном, без осадков. Ночью около +3 — +9 градусов и около 0 — +2 по юго-западу, днем температура поднимется до +7 — +13 градусов.
Также почти без дождей в Беларуси будет и в субботу, 26 октября. Кратковременные осадки возможны только днем местами на северо-западе страны. Ночью и утром — слабые туман и гололед в отдельных районах. Ночные температуры от −2 по юго-западу до +6 по востоку республики, а днем максимум +8 — +15 тепла.
Небольшие дожди возможны ночью местами в воскресенье, 27 октября. Зато днем — преимущественно без осадков. В ночные часы похолодает до −1 — +7 градусов, а днем воздух прогреется до +9 — +16 градусов.
Заканчиваться второй осенний месяц будет с превышением климатической нормы примерно на 2 — 4 градуса.
— Но, под влиянием фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс небо будет хмуриться, пройдут локальные кратковременные дожди, — предупредили в Белгидромете.
Понедельник, 28 октября, принесет кратковременные дожди и слабые туманы в ночные часы и с утра. Ночью столбики термометров опустятся до −2 — +9 градусов, зато днем ожидается от +10 до +17 тепла.
Во вторник и среду, 29 и 30 октября, в Беларуси местами вероятны кратковременные дожди. Ночью плюсовые 1 — 8 градусов, а днем потепление до +8 — +14 градусов.
Также белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.
Еще в Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей.