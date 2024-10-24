Уже со следующей недели из Уфы можно будет чаще летать в Самарканд, Ереван и Тбилиси

Из Уфы увеличат число авиарейсов в Самарканд, Ереван и Тбилиси. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
С 28 октября авиакомпания «Азимут» запускает рейсы в Самарканд по понедельникам, а также продолжит выполнять полеты по пятницам.
А с 29 октября планируются дополнительные перелеты по вторникам в Ереван и Тбилиси. В расписании останутся рейсы по пятницам (в Тбилиси) и по субботам (в Ереван).
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