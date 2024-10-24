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Томский вуз до конца года запустит в космос спутник для экспериментов в сфере связи

Запланировано несколько экспериментов.

ТОМСК, 24 октября. /ТАСС/. Запуск спутников, разработанных учеными Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), для проведения эксперимента по межспутниковой связи запланирован в ноябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Ученые НИИ радиотехнических систем (НИИ РТС) ТУСУРа разработали и интегрировали модуль связи в спутник TUSUR GO для дальнейших экспериментов. В ноябре 2024 года этот спутник совместно с еще одним, принадлежащим Российскому технологическому университету RTU MIREA1, будет выведен на орбиту», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обе спутниковые платформы — производства ООО «Геоскан». Подразделение ТУСУРа НИИ РТС разработало модуль связи в качестве полезной нагрузки — этот модуль установлен на спутнике TUSUR GO и спутнике Российского технологического университета RTU MIREA 1.

Запланировано несколько экспериментов. Первый — передача данных между спутниками вузов, второй — цепочка из двух спутников и наземной инфраструктуры. Спутники пробудут на орбите около двух лет, что позволит провести и другие эксперименты и отработать алгоритмы межспутниковой связи. Перед интеграцией спутника с пусковым контейнером компании «Аэроспейс», ученые ТУСУРа, совместно с сотрудниками «Геоскан», провели наземные испытание модулей: проверили их работоспособность, в частности совместимость с блоком управления самих спутников.

«После отработки технологии — она может быть использована как часть интернета вещей. Если эти протоколы окажутся конкурентоспособными на рынке, они могут стать стандартами, в частности применяться в космической отрасли. В настоящий момент спутники с установленными в них модулями связи находятся в ООО “Геоскан”, где прошли интеграцию с пусковым контейнером», — приводятся в сообщении слова инженера специального конструкторского бюро «Смена» Антона Пащенко.

ТУСУР разработал и приобрел модули, необходимые для проведения эксперимента, в рамках подпроекта «Создание лаборатории систем космического мониторинга и связи» программы «Приоритет 2030».