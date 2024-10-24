Томский вуз до конца года запустит в космос спутник для экспериментов в сфере связи

Запланировано несколько экспериментов. Первый — передача данных между спутниками вузов, второй — цепочка из двух спутников и наземной инфраструктуры. Спутники пробудут на орбите около двух лет, что позволит провести и другие эксперименты и отработать алгоритмы межспутниковой связи. Перед интеграцией спутника с пусковым контейнером компании «Аэроспейс», ученые ТУСУРа, совместно с сотрудниками «Геоскан», провели наземные испытание модулей: проверили их работоспособность, в частности совместимость с блоком управления самих спутников.