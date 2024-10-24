Несколько школ в Петербурге перевели на дистант из-за выявления пневмонии у детей

Несколько школ в Кировском, Василеостровском и Приморском районов Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за выявления у учеников пневмонии. Так, в первом из них на удаленку ушли две школы, а родителей оповестили об эпидситуации в районе. Об этом пишет «Петербургский дневник».