Несколько школ в Петербурге перевели на дистант из-за выявления пневмонии у детей

Несколько школ в Кировском, Василеостровском и Приморском районов Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за выявления у учеников пневмонии. Так, в первом из них на удаленку ушли две школы, а родителей оповестили об эпидситуации в районе. Об этом пишет «Петербургский дневник».
— При отсутствии ученика по заявлению в четверг и пятницу, выход в школу 6 ноября возможен только при наличии справки от врача, так как инфекционный период пневмонии составляет около двух недель, — обратились к родителям в Кировском районе.
Подобные предупреждения разослали и руководители внеурочных занятий. Родителей просят не приводить детей на кружки и секции, если у них наблюдаются симптомы простуды.
Как ранее сообщала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, рост внебольничной пневмонии в городе составил 60 процентов за месяц. Ожидается, что случаи заболевания ей начнут снижаться в ноябре-декабре.