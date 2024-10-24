Лукашенко и другие участники саммита БРИКС пробуют блинный мешочек, татарский суп «Токмач» и каштановое пюре

Но и на рабочий завтрак лидерам государств подали не менее изысканное меню. Так гостям саммита предложили салат с малосоленой неркой, картофелем и огурцами. Затем президентам подали блинный мешочек с перепелкой и грибами. На горячее — татарский суп-лапшу с курицей «Токмач». А затем был подан щербет из граната, чтобы вернуть баланс вкусов.