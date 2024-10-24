Лукашенко и другие участники саммита БРИКС пробуют блинный мешочек, татарский суп «Токмач» и каштановое пюре

Президент Беларуси Александр Лукашенко и другие участники саммита БРИКС попробовали блинный мешочек, татарский суп «Токмач» и каштановое пюре. Об этом написал телеграм-канал «Пул Первого», сообщая 24 октября о том, что работа на БРИКС продолжилась в формате рабочего завтрака лидеров государств.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко и гости саммита БРИКС пробовали пельмени с осетриной и голень ягненка.
Работа на БРИКС продолжилась в формате рабочего завтрака. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Но и на рабочий завтрак лидерам государств подали не менее изысканное меню. Так гостям саммита предложили салат с малосоленой неркой, картофелем и огурцами. Затем президентам подали блинный мешочек с перепелкой и грибами. На горячее — татарский суп-лапшу с курицей «Токмач». А затем был подан щербет из граната, чтобы вернуть баланс вкусов.
Опубликовали меню рабочего завтрака на БРИКС. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Основное блюдо было на выбор: филе палтуса на овощном жюльене или оленина с каштановым пюре и черной смородиной. На десерт — мусс из карамели с грушей.
В качестве аперитива были поданы российские вина Усадьба Дивноморское — шардоне и красное сухое вино «Западный склон».
Ранее на саммите белорусский лидер заявил, что Минск хочет стать полноправным членом БРИКС. Еще президент сказал, что Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций.