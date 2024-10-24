Эксперт: потребление йода в России в три раза ниже нормы

По ее словам, ранее проблемы, связанные с недостатком йода, наблюдались в более чем 100 странах, сейчас таких государств осталось порядка 13. Решить проблему удалось благодаря использованию йодированной соли. Профессор отметила, что вокруг использования такой соли много мифов, в частности один из них, что она не пригодна для использования в консервировании. «Мне не понятно, на чем основан на этом миф. Наука этого не подтверждает», — подчеркнула Сайкова. Также она отметила, что использование йодированной соли не приведет к переизбытку йода в организме и никакого вреда для здоровья людей не будет.