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Эксперт: потребление йода в России в три раза ниже нормы

Профессор кафедры физической и неорганической химии Сибирского федерального университета Светлана Сайкова сообщила, что его дефицит приводит, в частности, к поведенческим расстройствами и гормональным нарушениям.

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Жители России потребляют йода в три раза меньше нормы, возникающий из-за этого йододефицит вызывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры физической и неорганической химии Сибирского федерального университета Светлана Сайкова.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала обратилась к Госдуме с просьбой вернуть практику йодирования соли в стране, чтобы решить проблему дефицита йода у россиян.

«Мера своевременная. Йододефицит в стране очень существенный. По данным из открытых источников, мы потребляем йода в три раза меньше, чем необходимо. Отсутствие йода в нашем организме вызывает серьезные проблемы. Прежде всего страдают дети, снижаются их интеллектуальные способности. Дефицит йода приводит к поведенческим расстройствами и гормональным нарушениям, плохо работает щитовидная железа», — отметила Сайкова.

По ее словам, ранее проблемы, связанные с недостатком йода, наблюдались в более чем 100 странах, сейчас таких государств осталось порядка 13. Решить проблему удалось благодаря использованию йодированной соли. Профессор отметила, что вокруг использования такой соли много мифов, в частности один из них, что она не пригодна для использования в консервировании. «Мне не понятно, на чем основан на этом миф. Наука этого не подтверждает», — подчеркнула Сайкова. Также она отметила, что использование йодированной соли не приведет к переизбытку йода в организме и никакого вреда для здоровья людей не будет.