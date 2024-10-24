Стас Ярушин выплатил 550 тысяч рублей по иску Инстасамки за кавер на ее трек

Актер Станислав Ярушин заплатил певице INSTASAMKA 550 тысяч рублей вместо предполагавшихся 2 миллионов. Девушка подавала на шоумена в суд за кавер на ее песню «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022), который исполнила артистка MIA BOYKA в шоу Ярушина MUZLOFT.
Сумму удалось снизить благодаря апелляции. В разговоре с «Комсомольской правдой» Стас отметил, что не боится исков от других музыкантов. По его словам, многие из них благодарят шоу за то, что оно возродило популярность их композиций. «Несколько артистов, песни которых звучали у нас, стали собирать концертные площадки, на них стали больше ходить», — добавил Ярушин.
В августе INSTASAMKA подала в суд на сеть доставки японской кухни из-за ее трека в рекламе.