Стас Ярушин выплатил 550 тысяч рублей по иску Инстасамки за кавер на ее трек

Сумму удалось снизить благодаря апелляции. В разговоре с «Комсомольской правдой» Стас отметил, что не боится исков от других музыкантов. По его словам, многие из них благодарят шоу за то, что оно возродило популярность их композиций. «Несколько артистов, песни которых звучали у нас, стали собирать концертные площадки, на них стали больше ходить», — добавил Ярушин.