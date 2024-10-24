Год новый, а игрушки старые: власти Калининграда рассказали, как украсят город к зиме

Новогоднее оформление Калининграда в этом сезоне не будет ничем отличаться от прошлого, разве что светящиеся цифры в инсталляции на площади Победы заменят с 2024 на 2025. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе городской администрации, в ответ на официальный запрос.