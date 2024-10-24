Год новый, а игрушки старые: власти Калининграда рассказали, как украсят город к зиме

Новогоднее оформление Калининграда в этом сезоне не будет ничем отличаться от прошлого, разве что светящиеся цифры в инсталляции на площади Победы заменят с 2024 на 2025. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе городской администрации, в ответ на официальный запрос.
«Праздничное оформление планируется выполнить в объёме прошлого года. На площади Победы, где по традиции оформляется главная ёлка города, будет искусственная ель высотой 18 метров, ранее устанавливаемая на набережной Верхнего озера. Искусственная ель высотой 10 м будет [поставлена] на набережной Летнего озера», — рассказали в мэрии.
Калининград украсят и живыми ёлками. 50 новогодних деревьев в кадках оформят световыми гирляндами и игрушками и поставят на площади и набережной Верхнего озера.
В разных частях города, примерно на 15 площадках, запланированы световые инсталляции. У памятника Шиллеру разместятся светящиеся ангелы, в сквере «Мать-Россия» — шар диаметром три метра, на перекрёстке Московского проспекта и улицы Буткова — запряжённые оленями сани.
Кроме того, появятся гирлянды на зданиях КГТУ и городской администрации и калининградского делового центра, на деревьях у гостиницы «Москва», на пешеходной улице Баранова и Верхнем и Нижнем озёрах. Сияющие звёзды развесят по деревьям в сквере энергетиков.
«Подготовительные работы по созданию праздничного настроения в Калининграде уже начаты. С середины ноября начинается монтаж светового тематического оформления», — пообещали в пресс-службе мэрии.