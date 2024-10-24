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В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев

С августа этого года граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. При этом иностранцы обязаны пройти повторную идентификацию в офисах операторов связи, или их карты заблокируют.

Источник: Без источника

В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи, заявил представитель Роскомнадзора журналистам в кулуарах форума «Спектр-2024».

«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров. 4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — сообщил представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей проводится в соответствии с согласованным с операторами связи планом и должна быть завершена до конца ноября.

По закону с августа этого года граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Договор об оказании услуг связи с иностранными гражданами может быть заключен только очно и при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.

О начале массовой блокировки серых сим-карт в апреле сообщил «Коммерсантъ». Соответствующее требование РКН стал озвучивать операторам в августе 2023 года. По данным ведомства, в сентябре—декабре прошлого года заблокировано порядка 600 тыс. сим-карт, которые были оформлены с нарушениями. С начала этого года РНК заблокировал еще 6,2 млн серых сим-карт, отчитывалось ведомство 7 октября.

«Актуализация сведений об абонентах как раз и необходима для предотвращения правонарушений, в том числе мошенничества», — отмечал представитель Роскомнадзора в разговоре с «Ведомостями».

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