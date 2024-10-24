В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев

«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров. 4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — сообщил представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей проводится в соответствии с согласованным с операторами связи планом и должна быть завершена до конца ноября.

По закону с августа этого года граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Договор об оказании услуг связи с иностранными гражданами может быть заключен только очно и при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.