В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи, заявил представитель Роскомнадзора журналистам в кулуарах форума «Спектр-2024».
«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров. 4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — сообщил представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей проводится в соответствии с согласованным с операторами связи планом и должна быть завершена до конца ноября.
О начале массовой блокировки серых сим-карт в апреле сообщил «Коммерсантъ». Соответствующее требование РКН стал озвучивать операторам в августе 2023 года. По данным ведомства, в сентябре—декабре прошлого года заблокировано порядка 600 тыс. сим-карт, которые были оформлены с нарушениями. С начала этого года РНК заблокировал еще 6,2 млн серых сим-карт, отчитывалось ведомство 7 октября.
«Актуализация сведений об абонентах как раз и необходима для предотвращения правонарушений, в том числе мошенничества», — отмечал представитель Роскомнадзора в разговоре с «Ведомостями».